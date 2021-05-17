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Ракурс
Міс Всесвіт. Фото: Instagram

Міс Всесвіт 2021 — названо ім’я переможниці (ФОТО, ВІДЕО)

17 тра 2021, 11:12
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Міс Всесвіт 2021 була обрана в Голлівуді. Переможницею міжнародного конкурсу краси стала учасниця з Мексики — Андреа Меза.

Корону їй передала переможниця минулого року, модель із ПАР Зозібіні Тунці. Про це оголосили в офіційному Instagram-акаунті змагання.

Міс Всесвіт. Фото: InstagramПовідомляється, що в п’ятірку найгарніших дівчат планети увійшли представниці з Бразилії, Індії, Домініканської республіки та Перу. Андреа Меза стала третьою володаркою корони з Мексики — раніше її співвітчизниці виборювали нагороду в 1991 і 2010 роках.

Міс Всесвіт. Фото: InstagramНа відео, записаному на церемонії нагородження, Меза одягнена в довгу червону сукню з акцентом на фігурі. Вбрання було прикрашене блискітками та вирізом на спині. Для церемонії вручення корони переможниця обрала яскравий макіяж.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що конкурс краси «Місіс Шрі-Ланка», у якому можуть брати участь тільки заміжні жінки, обернувся скандалом. З переможниці зірвали корону прямо на сцені.

Джерело: Ракурс


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