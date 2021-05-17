Міс Всесвіт. Фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n154707-mis-vsesvit-2021-nazvano-im-ya-peremojnyci-foto-video.html

Ракурс

Міс Всесвіт 2021 була обрана в Голлівуді. Переможницею міжнародного конкурсу краси стала учасниця з Мексики — Андреа Меза.

Корону їй передала переможниця минулого року, модель із ПАР Зозібіні Тунці. Про це оголосили в офіційному Instagram-акаунті змагання.



Повідомляється, що в п’ятірку найгарніших дівчат планети увійшли представниці з Бразилії, Індії, Домініканської республіки та Перу. Андреа Меза стала третьою володаркою корони з Мексики — раніше її співвітчизниці виборювали нагороду в 1991 і 2010 роках.

На відео, записаному на церемонії нагородження, Меза одягнена в довгу червону сукню з акцентом на фігурі. Вбрання було прикрашене блискітками та вирізом на спині. Для церемонії вручення корони переможниця обрала яскравий макіяж.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що конкурс краси «Місіс Шрі-Ланка», у якому можуть брати участь тільки заміжні жінки, обернувся скандалом. З переможниці зірвали корону прямо на сцені.