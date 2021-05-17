Мисс Вселенная 2021 — названо имя победительницы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n154707-miss-vselennaya-2021-nazvano-imya-pobeditelnicy-foto-video.htmlРакурс
Мисс Вселенная 2021 была избрана в Голливуде. Победительницей международного конкурса красоты стала участница из Мексики — Андреа Меза.
Корону ей передала победительница прошлого года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Об этом объявили в официальном Instagram-аккаунте соревнования.
Сообщается, что в пятерку самых красивых девушек планеты вошли представительницы из Бразилии, Индии, Доминиканской республики и Перу. Андреа Меза стала третьей обладательницей короны
из Мексики — ранее ее соотечественницы получали награду в 1991 и 2010 годах.
На видео, записанном на церемонии награждения, Меза одета в обтягивающее красное платье в пол. Наряд украшен блестками и вырезом на спине. Для церемонии вручения
короны победительница выбрала яркий макияж.
Напомним, ранее мы сообщали, что конкурс красоты «Миссис Шри-Ланка», в котором могут принимать участие только замужние женщины, обернулся скандалом. С победительницы сорвали корону прямо на сцене.