Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Мисс Вселенная 2021. Фото: Instagram

Мисс Вселенная 2021 — названо имя победительницы (ФОТО, ВИДЕО)

17 мая 2021, 11:12
999

Мисс Вселенная 2021 была избрана в Голливуде. Победительницей международного конкурса красоты стала участница из Мексики — Андреа Меза.

Корону ей передала победительница прошлого года, модель из ЮАР Зозибини Тунци. Об этом объявили в официальном Instagram-аккаунте соревнования.

Мисс Вселенная. Фото: Instagram

Сообщается, что в пятерку самых красивых девушек планеты вошли представительницы из Бразилии, Индии, Доминиканской республики и Перу. Андреа Меза стала третьей обладательницей короны из Мексики — ранее ее соотечественницы получали награду в 1991 и 2010 годах.

Мисс Вселенная. Фото: Instagram


На видео, записанном на церемонии награждения, Меза одета в обтягивающее красное платье в пол. Наряд украшен блестками и вырезом на спине. Для церемонии вручения короны победительница выбрала яркий макияж.

Напомним, ранее мы сообщали, что конкурс красоты «Миссис Шри-Ланка», в котором могут принимать участие только замужние женщины, обернулся скандалом. С победительницы сорвали корону прямо на сцене.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров