Международную трассу на Киевщине перекрыла акция протеста

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Международную трассу на Киевщине перекрыла акция протеста — 17 мая возмущенные застройкой и вырубкой лесов жители Ирпеня и Бучи перекрыли автодорогу международного значения «Варшавку». Сейчас заблокирован путь в Буче. Таким образом люди протестуют против вырубки лесных полян.

Об этом сообщает организатор акции Лаврентий Кухалейшвили на собственной Фейсбук-странице.

Целью акции является привлечение внимания жителей Приирпенья и центральной власти к уничтожению и застройке последних зеленых зон в городе. Кроме этого, жители городов-спутников Киева жалуются на рост количества автомобилей и недостаток детских садов и школ.