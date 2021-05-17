Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Международную трассу на Киевщине перекрыла акция протеста

Международную трассу на Киевщине перекрыла акция протеста (ВИДЕО)

17 мая 2021, 11:11
999

Международную трассу на Киевщине перекрыла акция протеста — 17 мая возмущенные застройкой и вырубкой лесов жители Ирпеня и Бучи перекрыли автодорогу международного значения «Варшавку». Сейчас заблокирован путь в Буче. Таким образом люди протестуют против вырубки лесных полян.

Об этом сообщает организатор акции Лаврентий Кухалейшвили на собственной Фейсбук-странице.

Целью акции является привлечение внимания жителей Приирпенья и центральной власти к уничтожению и застройке последних зеленых зон в городе. Кроме этого, жители городов-спутников Киева жалуются на рост количества автомобилей и недостаток детских садов и школ.

Эта беда касается и Ирпеня, и Гостомеля и Ворзеля! В одиночку мы никогда не победим эту строительную мафию и тех, кто ее «крышует» и покрывает, — отметил Кухалейшвили.


Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров