Израиль и сектор Газа обменялись ракетными атаками, погибли десятки людей

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Израиль и Палестина с новой силой обмениваются обстрелами. Официальные лица Палестины в Газе заявили, что воскресенье было самым смертоносным днем ​​с начала нынешних боев с Израилем.

В результате последних ударов израильской авиации по сектору Газа погибли больше 40 человек, сообщает BBC.

Армия Израиля заявляет, что за последнюю неделю палестинские боевики выпустили по Израилю больше 3 тыс. ракет. О новых жертвах местные власти не сообщали, но известно, что 10 жителей Израиля, среди которых двое детей, погибли за неделю боевых действий.

Миллионы израильтян прятались в безопасных комнатах или бомбоубежищах, когда срабатывали сирены, предупреждающие об обстрелах. Палестинцы также пытались принять меры безопасности, но в густо заселенном секторе Газа с нехваткой ресурсов многим было некуда деваться.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что дальнейшие боевые действия могут привести регион у «непреодолимому кризису» и призвал «немедленно положить конец ужасному насилию». А еще в ООН предупредили о нехватке топлива в Газе, что может привести к отключению электричества в больницах.

В понедельник израильские военные самолеты нанесли 80 воздушных ударов по нескольким районам города Газа. Это произошло после того, как боевики ХАМАС выпустили залп ракет по южной части Израиля.

По данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАС, общее число погибших в Газе сейчас составляет 188 человек, среди них — 55 детей и 33 женщины, при этом 1 тыс. 230 человек получили ранения. Израиль заявляет, что среди погибших — десятки боевиков.

Напомним, сектор Газа, в котором продолжается обострение конфликта между Израилем и Палестиной, хотят оставить более 120 граждан Украины.

Источник:BBC