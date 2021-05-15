Сектор Газа. Фото: Факты

https://racurs.ua/n154669-sbejat-iz-sektora-gaza-hotyat-bolee-sotni-ukraincev-mid.html

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Сектор Газа, в котором продолжается обострение конфликта между Израилем и Палестиной, хотят оставить более 120 граждан Украины.

Дипломаты держат с ними связь. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Олег Николенко, передают «Буквы».

Представитель МИД заверил, что посольства в Израиле и Египте, а также представительство при Палестинской национальной администрации сейчас разрабатывают возможные маршруты по репатриации украинцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что Израиль продолжает воевать с Палестиной — ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию, где находились офисы местных и международных СМИ в секторе Газа. Журналисты и работники СМИ успели эвакуироваться до того, как в здание попала ракета.

Источник: Буквы