ДТП на Хмельнитчине унесло четыре жизни. Фото: Нацполиция

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ДТП сегодня, 15 мая, унесло жизни четырех человек возле села Веселовка, что на Хмельнитчине.

Трагедия произошла в 7.00 утра. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Хмельницкой области.



По предварительной информации, водитель грузового автомобиля «DAF» с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом «Мерседес Спринтер» и легковым автомобилем «Опель Комбо». Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав «Мерседес Спринтер» и «Опель Комбо».



В результате столкновения все транспортные средства внезапно вспыхнули. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего следственно-оперативная группа смогла приступить к осмотру места происшествия. Полицейские пытаются установить личности водителей и возможных пассажиров автомобилей «Мерседес Спринтер» и «Опель Комбо», которые погибли в ДТП.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Водителя грузового автомобиля задержали.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ДТП на Закарпатье погибли три человека, еще одну женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 26 апреля в 19.33 поступило сообщение об аварии на автодороге Мукачево — Рогатин между населенными пунктами Зубивка и Залужье.