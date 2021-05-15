ДТП. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n154668-spalahnuly-yak-sirnyk-dtp-na-hmelnychchyni-zabralo-chetvero-jyttiv-foto.html

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ДТП сьогодні, 15 травня, забрала життя чотирьох осіб біля села Веселівка, що на Хмельниччині.

Трагедія трапилася о 7.00 ранку. Про це повідомляє прес-служба поліції в Хмельницькій області.





За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля «DAF» з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» та легковим автомобілем «Опель Комбо». Причіп вантажного автомобіля перекинувся, притиснувши «Мерседес Спринтер» і «Опель Комбо».





Внаслідок зіткнення всі транспортні засоби раптово спалахнули. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, після чого слідчо-оперативна група змогла приступити до огляду місця події. Працівники поліції намагаються встановити особи водіїв та можливих пасажирів автомобілів «Мерседес Спринтер» та «Опель Комбо», які загинули в ДТП.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Водія вантажного автомобіля затримали.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в ДТП на Закарпатті загинули три людини, ще одну жінку госпіталізували в лікарню у важкому стані. 26 квітня о 19.33 надійшло повідомлення про аварію на автодорозі Мукачево — Рогатин між населеними пунктами Зубівка та Залужжя.