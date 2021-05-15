США й Україна. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n154667-ssha-napravyly-ukrayini-mesedj-jorstkoyi-lubovi.html

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США направили Україні «меседж жорсткої любові» під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Візит став підтвердженням подальшої підтримки України з боку США. Про це заявив почесний член Атлантичної Ради Александр Вершбоу під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму.

На його думку, під час візиту чітко пролунав твердий намір США допомагати Україні в захисті від агресії з боку Російської Федерації, від диверсій та інших гібридних проявів, до яких вдається РФ заради дестабілізації України.

Але, гострий аспект цього сигналу стосується того, що США очікує від України поновлення реформ та боротьби з корупцією.

Суть послання полягає в тому, що Україна має зміцнювати свою демократію та верховенство права, щоб ефективніше протистояти домінуванню Росії, оскільки оборонних засобів для цього буде замало. Це так званий меседж жорсткої любові, — заявив Вершбоу.



Він зазначив, що в США занепокоєні певною відсутністю прогресу в питаннях реформ та боротьбі з корупцією в Україні. Вершбоу наголосив, що якщо США надаватимуть масштабну оборонну допомогу, то цього може бути недостатньо, аби компенсувати нездатність України боротися з внутрішнім ворогом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) слугуватиме маркером проведення реформ у галузі управління та протидії корупції, відповідно до якого США визначатимуть рівень і якість підтримки Києва, заявив держсекретар Ентоні Блінкен.