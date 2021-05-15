Дерев'яні слони. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n154666-derev-yani-slony-vlashtuvaly-marsh-pid-rezydenciu-ielyzavety-ii-foto.html

Ракурс

Єлизавета II, королева Великої Британії, зустрічала незвичайних гостей під Букінгемським палацом.

У суботу вранці, 15 травня, 125 дерев’яних слонів у натуральну величину влаштували «марш» на вулиці Молл, що веде до королівської резиденції. Про це пише BBC.

Дерев’яні слони виступили символом мирного співіснування людей та тварин у сучасному світі. Організували акцію активісти з природоохоронної групи Elephant Family, що спеціалізується на захисті азійських слонів від вимирання.





Моделі цих величних тварин виготовили корінні народи гір Нілгирі на півдні Індії, де пліч-о-пліч із ними проживають і дикі індійські слони. У природоохоронному фонді зауважили, що в такий спосіб хочуть нагадати людям про необхідність захищати тварин і після того, як активність людини повернеться на рівень, який був до пандемії.

Після акції слонів виставлять у лондонських парках, а потім дерев’яні моделі будуть виставлені на продаж за 30 тис. фунтів за кожну. Виручені гроші підуть на різні природоохоронні цілі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II відмовиться від самостійних робочих візитів після раптової смерті свого чоловіка принца Філіпа. Під час візитів 94-річну королеву Великої Британії супроводжуватимуть старші члени королівської родини.

Джерело: BBC