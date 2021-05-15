Білл Гейтс збіднішав на 3 млрд доларів після розлучення

Білл Гейтс. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n154665-bill-geyts-zbidnishaie-na-3-mlrd-dolariv-pislya-rozluchennya.html

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Білл Гейтс втратив 3 млрд доларів від своїх статків після розлучення з дружиною Меліндою Гейтс.

Екс-дружина мільярдера отримала цю суму у вигляді пакету акцій. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія Мелінди Гейтс Deere & Co дістала від фірми Білла Гейтса Cascade Investment переклад в акціях, загальною вартістю у 3 млрд доларів. Активи Cascade Investment містять цінні папери, приватний і венчурний капітал, енергетику й готельний бізнес. Deere & Co є виробником сільськогосподарської техніки, компанія стала найбільшим утримувачем Cascade Investment.

У пакет акцій, що відтепер належить Мелінді Гейтс, входять активи в Канадської національної залізничної компанії, а також компаніях Autonation, Coca-Cola Femsa і Grupo Televisa.

Як відомо, 56-річна Мелінда Гейтс почала консультуватися з адвокатами зі шлюборозлучних процесів ще в жовтні 2019 року — приблизно водночас, коли дружба Білла з Джеффрі Епштейном потрапила в заголовки газет. Однак вона намагалася зберегти шлюб і боролася зі своїм бажанням розлучитися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білл Гейтс розлучається — дружина американського бізнесмена й засновника корпорації «Майкрософт» (Microsoft) Мелінда Гейтс подала заяву на розлучення. Також пара у Твіттер оголосила про розірвання шлюбу. Гейтси прожили разом 27 років і виховала трьох дітей.

Джерело: Bloomberg