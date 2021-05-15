Вакцина Pfizer прямує до України — хто отримає щеплення

Вакцинація від коронавірусу. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154664-vakcyna-pfizer-pryamuie-do-ukrayiny-hto-otrymaie-scheplennya.html

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Вакцина Pfizer/BioNTech від американо-німецького виробника прибуде до України вже наступного тижня.

Основна частина препарату піде на вакцинацію освітян. Про це розповів на зустрічі з журналістами головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Повідомляється, що в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) очікують на прибуття 473,85 тис. доз вакцини, яку доставлять у межах глобальної ініціативи COVAX, ініційованої Всесвітньою організацією з охорони здоров’я (ВООЗ).

За його словами, поставка вакцини відбуватиметься поступово — чотирма партіями, а розчинник до неї, який необхідний для підготовки дози до щеплення, прийде в самій останній поставці. Тому вакцинація препаратом почнеться не раніше понеділка, 24 травня. Як і раніше, вакцину спочатку доставлять на національний склад, а вже звідти здійснюватимуть розподіл у регіони.

Ляшко зауважив, що більша частина з майбутньої поставки (378 тис. доз) зарезервована за працівниками сфери освіти. Нею планується щепити 189 тис. працівників закладів освіти різних рівнів, зарезервувавши за ними відразу другу дозу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні від коронавірусу проходить повільно, а постачання нових партій вакцин під питанням. Наразі пункти щеплень в Україні використали майже всю вакцину, виготовлену за ліцензією компанії AstraZeneca.