Вакцина Pfizer направляется в Украину — кто получит прививку

Вакцинация в Украине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154664-vakcina-pfizer-napravlyaetsya-v-ukrainu-kto-poluchit-privivku.html

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Вакцина Pfizer/BioNTech от американо-немецкого производителя прибудет в Украину на следующей неделе.

Основная часть препарата пойдет на вакцинацию работников образования. Об этом рассказал на встрече с журналистами главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Сообщается, что в Министерстве здравоохранения ожидают прибытия 473,85 тыс. доз вакцины, которую доставят в рамках глобальной инициативы COVAX, инициированной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, поставка вакцины будет происходить постепенно — четырьмя партиями, а растворитель к ней, который необходим для подготовки дозы к прививке, придет в самой последней поставке. Поэтому вакцинация препаратом начнется не раньше понедельника, 24 мая. Как и ранее, вакцину сначала доставят на национальный состав, а уже оттуда будут осуществлять распределение в регионы.

Ляшко отметил, что большая часть из будущей поставки (378 тыс. доз) зарезервирована за работниками сферы образования. Ею планируется прививать 189 тыс. работников учреждений образования различных уровней, зарезервировав за ними сразу вторую дозу.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине от коронавируса проходит медленно, а поставки новых партий вакцин под вопросом. Сейчас пункты прививок в Украине использовали почти всю вакцину, изготовленную по лицензии компании AstraZeneca.