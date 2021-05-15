Израиль разбомбил здание с офисами мировых СМИ в секторе Газа. Фото: Reuters

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Ракурс

Израиль продолжает воевать с Палестиной — ВВС Израиля нанесли ракетный удар по зданию, где находились офисы местных и международных СМИ в секторе Газа.

Журналисты и работники СМИ успели эвакуироваться до того, как в здание попала ракета. Об этом сообщает Times of Israel.





Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрушила 11-этажную башню «Аль-Джала», где располагались офисы различных мировых СМИ. Израильские военные предупредили об атаке, чтобы все, кто находился в здании, смогли его покинуть. О жертвах и пострадавших в результате атаки не сообщается.

В ЦАХАЛ отметили, что удары по высотным зданиям в Газе наносят из-за использования их в военных целях палестинскими радикальными группировками.

За период с полуночи до 15.45 субботы, 15 мая, в результате обстрела из сектора Газа один человек погиб, 45 пострадали. Шестеро получили тяжелые и средние осколочные ранения, еще шестеро — легкие. 33 человека были травмированы на пути в бомбоубежище — один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, остальные — в легком. Еще 24 человека пережили приступ паники.

Напомним, ранее мы сообщали, что Израиль и Палестина с новой силой обмениваются обстрелами. Отныне армия Израиля использует не только авиацию, но и танки, артиллерию и военные корабли. В ответ радикальная исламистская группировка ХАМАС, контролирующая территорию сектора Газа, выпустила по территории Израиля десятки ракет.

Источник: Times of Israel