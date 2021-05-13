Израиль призвал 7 тыс. резервистов, Нетаниягу пообещал «добиться цели»

https://racurs.ua/n154570-izrail-prizval-7-tys-rezervistov-netaniyagu-obeschaet-dobitsya-celi.html

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Армия обороны Израиля объявила о призыве 7 тыс. резервистов, которые должны прибыть на территорию военных баз в полной готовности к участию в боевых действиях. Призыв резервистов связан с проведением Израилем в секторе Газы антитеррористической операции «Страж стен».

Кроме этого, сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Это сражение займет время, но благодаря настойчивости и твердости — как оборонительной, так и наступательной — мы добьемся своей цели, безопасность будет возвращена жителям Израиля, — цитирует заявления израильского главы правительства NEWSru.co.il.

Кроме этого, по данным СМИ, 13 мая начались беспорядки в городе Лод — речь идет о столкновениях между арабами и евреями. Полиция для разгона толпы использовала спецсредства.

В свою очередь, жители поселков на границе с сектором Газы получили указания не покидать свои дома из-за угрозы запусков заминированных беспилотных летательных аппаратов из Газы. Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) также опубликовали видеозапись, на которой показано уничтожение группы боевиков. В населенных пунктах близ сектора Газа в четверг звучал сигнал «Цева адом», оповещающий о ракетных обстрелах. Руководство ХАМАСа заявило, что в ходе недавнего залпа по территории Израиля было выпущено 250 ракет дальностью до 220 км.

Напомним, ЦАХАЛ продолжает проведение в секторе Газы антитеррористической операции под кодовым названием «Страж стен» («Шомер а-Хомот»), которая стартовала 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории.

11−12 мая армия Израиля нанесла сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщал о десятках убитых и сотнях раненых. Ранее ХАМАС объявил о начале военной операции «Меч Аль-Кудса» («Иерусалимский меч»). 10−12 мая ХАМАС, «Исламский джихад» и другие группировки выпустили свыше тысячи ракет по израильской территории.

Источник: NEWSru.co.il