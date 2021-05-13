Ізраїль стягує тисячі резервістів, Нетаньягу обіцяє «досягти мети»

https://racurs.ua/ua/n154570-izrayil-styaguie-tysyachi-rezervistiv-netanyagu-obicyaie-dosyagty-mety.html

Ракурс

Армія оборони Ізраїлю оголосила про призов 7 тис. резервістів, які повинні прибути на територію військових баз в повній готовності до участі в бойових діях. Призов резервістів пов’язаний з проведенням Ізраїлем антитерористичної операції «Страж стін» в секторі Гази.

Окрім цього, сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прокоментував загострення ситуації на Близькому Сході.

Ця битва займе час, але завдяки наполегливості і твердості — як оборонної, так і наступальної — ми доб'ємося своєї мети, безпеку вдасться повернути мешканцям Ізраїлю, — цитує заяву ізраїльського глави уряду NEWSru.co.il.

Також, за даними ЗМІ, 13 травня почалися заворушення в місті Лод — йдеться про зіткнення між арабами і євреями. Поліція для розгону натовпу використовувала спецзасоби.

У свою чергу, жителі селищ на кордоні з сектором Гази отримали вказівки не залишати свої домівки через загрозу запусків замінованих безпілотних літальних апаратів з Гази. Збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) також опублікували відеозапис, який демонструє ліквідацію групи бойовиків. У населених пунктах поблизу сектора Газа в четвер звучав сигнал «Цева адом», що сповіщає про ракетний обстріл. Керівництво ХАМАСу заявило, що під час недавнього залпу по території Ізраїлю було випущено 250 ракет дальністю до 220 км.

Нагадаємо, ЦАХАЛ продовжує проведення в секторі Гази антитерористичної операції під кодовою назвою «Страж стін» («Шомер а-Хомот»), яка стартувала 11 травня у відповідь на масований ракетний обстріл ізраїльської території.

11−12 травня армія Ізраїлю завдала сотні ударів по цілях у секторі Гази. Міністерство охорони здоров’я Гази повідомило про десятки убитих і сотні поранених. Раніше ХАМАС оголосив про початок військової операції «Меч Аль-Кудса» («Єрусалимський меч»). 10−12 травня ХАМАС, «Ісламський джихад» та інші угруповання випустили понад тисячу ракет по ізраїльській території.

Джерело: NEWSru.co.il