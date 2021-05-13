МАУ скасувала рейси в Тель-Авів — деталі

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Авіарейси в Тель-Авів скасувала авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» внаслідок загострення ситуації на Близькому Сході — активізацію бойових дій між Ізраїлем та Палестиною.

Як повідомляє прес-служба МАУ, рішення щодо тимчасового скасування авіарейсів було ухвалено з міркувань безпеки пасажирів та екіпажу, згідно з повідомленням льотному складу NOTAM, яке оприлюднила авіаційна влада Ізраїлю.

Скасовано рейси PS778 / PS775 / PS776 / PS777. Рейс PS 778 з Тель-Авіва до Києва, запланований на 14 травня, перенесено на 8.40 (прибуття до Києва очікується в 11.50 за місцевим часом) за умови зняття обмежень в аеропорту.

Рішення про відновлення рейсів до Тель-Авіва переглядатиметься кожні 24 години.

Нагадаємо, 11 травня аеропорт імені Бен Гуріона у Тель-Авіві тимчасово припиняв свою роботу через обстріли, які ведуться з сектора Газа. Напередодні в районі летовища вибухнули кілька ракет.

Багато американських та європейських авіакомпаній скасували рейси до Тель-Авіва.

З 10 травня бойовики ХАМАС випустили по Ізраїлю понад 1,5 тис. ракет. У відповідь на це ЦАХАЛ завдає авіаударів по об'єктах у секторі Газа.