Передавати «уявний» текст навчили мозок-комп’ютер вчені. Фото: Nature

https://racurs.ua/ua/n154563-peredavaty-uyavnyy-tekst-navchyly-mozok-komputer-vcheni.html

Ракурс

Технології не стоять на місці, і вчені кожен день створюють усе нові винаходи, здатні спростити життя людині.

Дослідники зі Стенфордського університету розробили нейроінтерфейс, що може розпізнавати мозкові сигнали та виводити їх у вигляді тексту на екрані. Про це пише Nature.

У дослідженні повідомляється, що нейроінтерфейс друкує до 90 символів у хвилину. Користувач повинен просто уявити, що він пише цей текст від руки, а система мозок-комп'ютер сама виведе слова на екран. Нова система вже встановила світовий рекорд швидкості набору тексту за допомогою нейроінтерфейсу.

У дослідженні системи мозок-комп'ютер брав участь 65-річний паралізований чоловік. У 2017 році вчені вживили в його моторну кору головного мозку нейроімпланти. За допомогою них, чоловік міг друкувати до 40 символів у хвилину, подумки уявляючи рух руки, необхідний для маневрування курсору і клацання по буквах на екрані. Нова система збільшила швидкість набору тексту більш ніж удвічі.

Цей підхід дозволяв людині з паралічем складати речення майже з такою ж швидкістю, з якою працездатні дорослі того ж віку друкують на смартфоні, — пишуть дослідники.

Для використання нової системи літнього чоловіка попросили уявити, що він тримає блокнот та ручку, і сконцентруватися на написанні окремих букв. У цей час алгоритми розпізнавали конкретну нейронну сигнатуру, що належать кожній букві алфавіту, і виводили текст на екран.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Neuralink, один зі стартапів відомого американського бізнесмена і винахідника Ілона Маска, розробляє нейрочіпи, покликані в майбутньому допомогти в реабілітації паралізованих людей.

Компанія поділилася певними успіхами: на опублікованому Neuralink відео можна побачити, як мавпа, який вживили нейрочіп, «силою думки» грає в комп’ютерну гру Pong — симулятор настільного тенісу.

Джерело: Nature