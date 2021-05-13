П'яту частину Землі змінило людство за 60 років. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n154562-p-yatu-chastynu-zemli-zminylo-ludstvo-za-60-rokiv.html

Ракурс

Вирубка лісів і перетворення саван у площі для випасу худоби — люди за 60 років змінили частину поверхні Землі, яка дорівнює сукупній площі Африки та Європи.

Це становить 43 млн кв. км, що в чотири рази більше, ніж вважалося раніше, пише Nature Communications.

Як показало дослідження, з 1960 року загальний лісовий покрив планети скоротився майже на 1 млн кв. км, а орні території збільшилися приблизно на таку ж кількість.

За словами вчених, через зміни планети найбільше постраждали рослини та ґрунт. Трохи менше негативного впливу отримав світовий океан. Великомасштабні зміни ландшафту вплинули навіть на рух циклонів.

У 2015 році було підписано так звану Паризьку хартію про клімат. Воно зобов’язує країни протидіяти глобальному нагріванню планети в разі, якщо воно буде досягати 1,5 градуса за Цельсієм. З того моменту температура повітря в середньому збільшилася приблизно на 1,2 градуса.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зміни клімату через діяльність людини прискорили процес руху полюсів Землі. Вчені проаналізували результати спостереження за водою: танення льодовиків і статистику підземних вод, які викачувала людина.

Джерело: Nature Communications