Санкції можна редагувати — ЗМІ оприлюднили нову розмову Медведчука з Кремлем

https://racurs.ua/ua/n154561-sankciyi-mojna-redaguvaty-zmi-opryludnyly-novu-rozmovu-medvedchuka-z-kremlem.html

Ракурс

Запис нової розмови Віктора Медведчука з представником Кремля оприлюднили українські ЗМІ. Йдеться про ймовірний дзвінок Медведчука до керівника протоколу президента РФ у 2015 році.

Запис розмови короткий, співбесідники висловлювали думки не дуже чітко, але зрозуміло, що частина розмови стосувалася можливості редагування списку санкцій України проти російських посадовців.

Запис опублікували в телеграм-каналі видання «Оглядач». Видання не уточнило джерело, від якого отримало фрагмент.

Медведчук нібито розмовляв із керівником протоколу Путіна Володимиром Островенком. Нині він заступник керівника адміністрації Кремля.

Людина з голосом, схожим на голос Медведчука, просить Островенка сказати «керівнику», що він «передав усе, про що домовлялися», і розповідає про санкції. «Медведчук» додає, що «є готовність до редагування» списку санкцій.

Раніше у мережу злили ймовірну розмову Медведчука та ватажка фейкової ДНР Дмитра Пушиліна. Лідер ОПЗЖ вітав співрозмовника з Днем перемоги. У ЗМІ потрапили й аудіозаписи, на яких олігарх домовляється із кремлівськими агентами про різні незаконні схеми, наприклад, постачання електроенергії до окупованого Криму.

Медведчук тоді начебто розмовляв із екс-помічником президента Росії Владиславом Сурковим і президентом оператора магістральних нафтопроводів Росії «Транснафта» Миколою Токарєвим.

13 травня в Печерському райсуді Києва обирають запобіжний захід Медведчуку за трьома епізодами протиправної діяльності.

Наводимо дослівну розшифровку нового запису.