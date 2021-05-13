Санкции можно редактировать — СМИ обнародовали новый разговор Медведчука с Кремлем

https://racurs.ua/n154561-sankcii-mojno-redaktirovat-smi-obnarodovali-novyy-razgovor-medvedchuka-s-kremlem.html

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Запись нового разговора Виктора Медведчука с представителем Кремля обнародовали украинские СМИ. Речь идет о возможном звонке Медведчука руководителю протокола президента РФ в 2015 году.

Запись разговора короткая, собеседники выражались не очень четко, но понятно, что часть разговора касалась возможности редактирования списка санкций Украина против российских чиновников.

Запись опубликовали в Телеграм-канале издания «Обозреватель». Издание не уточнило источник, от которого получило фрагмент.

Медведчук якобы разговаривал с руководителем протокола Путина Владимиром Островенко. Сейчас он заместитель руководителя администрации Кремля.

Человек с голосом, похожим на голос Медведчука, просит Островенко сказать «руководителю», что он «передал все, о чем договаривались», и рассказывает о санкциях. «Медведчук» добавляет, что есть «готовность к редактированию» списка санкций.

Ранее в сеть слили вероятный разговор Медведчука и главаря фейковой ДНР Дмитрия Пушилина. Лидер ОПЗЖ приветствовал собеседника с Днем победы.

В СМИ попали и аудиозаписи, на которых олигарх договаривается с кремлевскими агентами о различных незаконных схемах, например, поставках электроэнергии в оккупированный Крым.

Медведчук тогда якобы разговаривал с экс-помощником президента России Владиславом Сурковым и президентом оператора магистральных нефтепроводов России «Транснефть» Николаем Токаревым.

13 мая в Печерском райсуде Киева избирают меру пресечения Медведчуку по трем эпизодам противоправной деятельности.

Приводим дословную расшифровку новой записи.