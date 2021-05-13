Судья. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n154560-meru-presecheniya-medvedchuku-vybiraet-pidpalyy-pochemu-sudu-schitaut-odioznym.html

Ракурс

Виктор Медведчук, один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», подозревается в госизмене.

Теперь ему выбирают меру пресечения в Печерском суде. Журналисты-антикоррупционеры заметили, что судит Медведчука одиозный судья Вячеслав Пидпалый, известный своими скандальными решениями.

Так, судья Пидпалый заслужил свою репутацию одиозного судьи рядом решений, которые привели к открытию Высшим советом правосудия дисциплинарного производства в отношении его.

За свою карьеру он успел предоставить доступ следователем ко всем контактам, звонкам, сообщениям, а также месту нахождения ведущей «Схем» Натальи Седлецкой и журналистки «Нового времени» Кристины Бердинских, отменить арест средств руководителя НБУ при Януковиче Арбузова, обязать «ПриватБанк» выплатить 250 млн долл. оффшорам Суркисов.

Также судью обвиняют в вынесении спорных приговоров и затягивании рассмотрения судебных дел. В одном из гражданских споров он проигнорировал факт подделки подписи ответчика в соглашении о займе, который подтвержден сразу тремя экспертизами.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Медведчук, нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь», будет собирать деньги на залог среди друзей. Его собственные счета заблокированы.