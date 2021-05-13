Украинские школьники будут учиться летом, фото: «Украинская правда»

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Украинские школьники будут учиться в июне в ряде регионов.

Соответствующие решения приняли в Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницком. Об этом сообщает портал «Новая украинская школа».

Таким образом, учеба завершится:

в Сумах — 11 июня;

в Черкассах — 8 июня;

в Хмельницком — 11 июня;

некоторые начальные шкoлы Кропивницкого будут учиться дo 7 или 14 июня, в зависимости от тoгo, сколько заведение находилось на карантине.

В горсовете Черкасс отмечают, что в вопросе завершения учебного года зависит, в частности, от требований закона «О среднем образовании», в котором четко указано, что учебный год не должен длиться дольше 1 июля и в должен составлять обязательно 175 учебных дней.

В этом учебном году школы имели большие, чем обычно, каникулы, из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: «Новая украинская школа»