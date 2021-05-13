В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: METRO.ua

https://racurs.ua/n154542-karantin-v-ukraine-vse-regiony-uje-v-jeltoy-zone-infografika.html

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается, в связи с чем власти периодически обновляют карантинные зоны, в зависимости от эпидемической ситуации в них.

С сегодняшнего дня, 13 мая, все регионы Украины находятся в «желтой» зоне. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

То есть, уже во всех областях не зафиксировано превышение эпидемического порога по коронавирусу.

Кроме того, уже девять регионов соответствуют показателям «зеленой» зоны карантина:

Киев;

Волынская область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Полтавская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ Напомним, вчера, 12 мая, в «оранжевой» карантинной зоне еще находились два региона — Николаевская и Черкасская области.