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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: METRO.ua
Карантин в Україні — всі регіони вже у «жовтій» зоні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n154542-karantyn-v-ukrayini-vsi-regioni-vje-u-jovtiy-zoni-infografika.htmlРакурс
Епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим влада періодично оновлює карантинні зони, залежно від епідемічної ситуації в них.
Відсьогодні, 13 травня, усі регіони України перебувають у «жовтій» зоні. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.
Тобто, вже у всіх областях не зафіксовано перевищення епідемічного порогу щодо коронавірусу.
Крім того, вже дев’ять регіонів відповідають показникам «зеленої» зони карантину:
- Київ;
- Волинська область;
- Закарпатська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Полтавська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область.
Нагадаємо, вчора, 12 травня, у «помаранчевій» карантинній зоні ще перебували два регіони — Миколаївська та Черкаська області.
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