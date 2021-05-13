В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: METRO.ua

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Епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим влада періодично оновлює карантинні зони, залежно від епідемічної ситуації в них.

Відсьогодні, 13 травня, усі регіони України перебувають у «жовтій» зоні. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.

Тобто, вже у всіх областях не зафіксовано перевищення епідемічного порогу щодо коронавірусу.

Крім того, вже дев’ять регіонів відповідають показникам «зеленої» зони карантину:

Київ;

Волинська область;

Закарпатська область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Полтавська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область.

Нагадаємо, вчора, 12 травня, у «помаранчевій» карантинній зоні ще перебували два регіони — Миколаївська та Черкаська області.