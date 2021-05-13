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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: METRO.ua

Карантин в Україні — всі регіони вже у «жовтій» зоні (ІНФОГРАФІКА)

13 тра 2021, 12:32
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Епідемія коронавірусу в Україні триває, у зв’язку з чим влада періодично оновлює карантинні зони, залежно від епідемічної ситуації в них.

Відсьогодні, 13 травня, усі регіони України перебувають у «жовтій» зоні. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України.

Тобто, вже у всіх областях не зафіксовано перевищення епідемічного порогу щодо коронавірусу.

Крім того, вже дев’ять регіонів відповідають показникам «зеленої» зони карантину:


  • Київ;
  • Волинська область;
  • Закарпатська область;
  • Київська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Полтавська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернігівська область.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, вчора, 12 травня, у «помаранчевій» карантинній зоні ще перебували два регіони — Миколаївська та Черкаська області.

Джерело: Ракурс


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