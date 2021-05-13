Анджеліна Джолі. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n154541-andjelina-djoli-ziznalasya-v-samotnosti-video.html

Ракурс

Анджеліна Джолі, відома голлівудська акторка, зізналася, що після розриву з Бредом Піттом у 2016 році, не завела жодного коханця.

Таку заяву вона зробила в інтерв’ю для порталу E! News. Відповідне відео з’явилося на YouTube.





Повідомляється, що за всі п’ять років із моменту розставання найвідомішої голлівудської пари папараці жодного разу не бачили Анджеліну Джолі в компанії чоловіка. 45-річна акторка підтвердила, що за весь цей час у неї не було романтичних стосунків. Брак романтики у своєму житті вона пояснила надмірною вимогливістю до чоловіків, які планують стати її партнерами.

Напевно, у мене просто дуже довгий список із різними «ні». Я вже довгий час одна, — заявила Анджеліна Джолі.



Вона зазначила, що зовсім не страждає через відсутність партнера, оскільки їй вистачає занять із її шістьома дітьми, яких вона виховує самотужки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт, які розлучилися у 2016 році, усе ж вирішили помиритися. Актори вже не ворогують, оскільки разом пройшли курс сімейної терапії. Подружнє життя вони відновлювати не збираються, але вирішили помиритися заради своїх шести дітей. Зараз Джолі й Пітт обидва проживають у Лос-Анджелесі по сусідству. Діти по черзі проводять час із матір’ю й батьком.