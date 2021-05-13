Метро. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n154540-jytelka-kyieva-narodyla-v-metro-video-incydentu.html

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У Києві місцева жителька народила дитину в столичному метрополітені. Пологи почалися на станції метро «Лісова» — жінці на допомогу поспішили поліцейські та працівники метро.

Інцидент трапився вчора ввечері, 12 травня. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.





За словами правоохоронців, ввечері близько 20.00 поліцейські, які несли службу на станції метро «Лісова», почули крики про допомогу. Правоохоронці зреагували та виявили на підлозі в підземному переході жінку з немовлям. Працівники поліції принесли жінці ковдру, воду та необхідні речі гігієни. Після цього вони викликали на місце лікарів

Як розповів один із поліцейських, до приїзду медиків правоохоронці та небайдужа громадянка постійно перебували біля жінки та слідкували за її станом здоров’я.

Заступниця начальника столичного метрополітену Наталка Макогон повідомила, що в породіллі народився хлопчик. Мати та дитина повністю здорові та перебувають під наглядом лікарів.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мамою дев’ятьох дітей стала жінка в Африці — громадянка Малі, у котрої під час УЗД-обстеження лікарі побачили лише семеро малюків, народила дев’ятьох — п’ятеро дівчаток і четверо хлопчиків. З малюками все гаразд, вони «почуваються добре» й перебувають у лікарні.