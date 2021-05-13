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Ракурс
Метро. Фото: Громадське

Жительница Киева родила в метро — видео инцидента

13 мая 2021, 11:58
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В Киеве местная жительница родила ребенка в столичном метрополитене. Роды начались на станции метро «Лесная» — женщине на помощь поспешили полицейские и работники метро.

Инцидент произошел вчера вечером, 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам правоохранителей, вечером около 20.00 полицейские, которые несли службу на станции метро «Лесная», услышали крики о помощи. Правоохранители отреагировали и обнаружили на полу в подземном переходе женщину с младенцем. Работники полиции принесли женщине одеяло, воду и необходимые предметы гигиены. После этого они вызвали на место врачей.


Как рассказал один из полицейских, до приезда медиков правоохранители и небезразличная гражданка постоянно находились у женщины и следили за ее состоянием здоровья.

Заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон сообщила, что у роженицы родился мальчик. Мать и ребенок полностью здоровы и находятся под наблюдением врачей.

Пост Макогон. Скриншот: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что мамой девяти детей стала женщина в Африке — гражданка Мали, в которой во время УЗИ-обследования врачи увидели лишь семь детей, родила девятерых — пять девочек и четыре мальчика. С малышами все в порядке, они «чувствуют себя хорошо» и находятся в больнице.

Источник: Ракурс


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