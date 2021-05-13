Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Иранца-гея обезглавили его братья, фото: matt

Гея в Иране обезглавили его братья, утверждают правозащитники

13 мая 2021, 11:48
999

В Иране 20-летнего местного жителя Али Фазели Монфареда убили и обезглавили его братья, когда узнали, что он был освобожден от прохождения военной службы из-за гомосексуальности.

Инцидент произошел в городе Ахваз 4 мая, сообщает издание NewsWeek со ссылкой на Iran International.

Отмечается, что члены семьи получили письмо от Корпуса охраны исламской революции (военной ветви исполнительной власти Ирана), в котором говорилось, что Монфаред был освобожден от обязательной двухлетней военной службы из-за своей сексуальной ориентации.

Погибший не жил с семьей и приехал в дом, чтобы забрать армейские документы. Убийцы (сводный брат Монфареда и двое двоюродных братьев) заманили его в машину, расправились с ним, а потом позвонили его матери и рассказали, где искать тело ее единственного сына.

Подозреваемых в убийстве уже задержан. Представители правозащитных групп возмущаются этим инцидентом и обвиняют государство в том, что оно не только не защищает сексуальные меньшинства от общественных нападок, но и поощряет такие настроения в обществе.

Однополые отношения являются незаконными в Иране по исламскому законодательству, наказываются тюремным заключением, избиением и даже смертной казнью.


Напомним, 17 мая отмечают международный День борьбы с гомофобией.

Источник: NewsWeek


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров