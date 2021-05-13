В деле Медведчука сообщили сумму залога для кума Путина, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n154538-v-dele-medvedchuka-soobschili-summu-zaloga-dlya-kuma-putina.html

Ракурс

По делу Виктора Медведчука Печерский суд Киева сегодня будет избирать меру пресечения нардепу ОПЗЖ. Заседание начнется в 13.00.

Об этом сообщили в соцсетях адвокат Медведчука, а также его соратник Ренат Кузьмин.

Как рассказал «Суспільному» адвокат кума Путина Богдан Коваль, сторона обвинения просит взять Медведчука под стражу или назначить залог в 300 млн грн.

12 мая Медведчук приходил в Офис генпрокурора, где ознакомился с подозрением. Он заявил, что готов к любому развитию событий, даже аресту.

11 мая СБУ провела обыски в доме, где живет нардеп от фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук вместе с женой. Впоследствии генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение в государственной измене Медведчуку и его коллеге Тарасу Козаку.

По словам Венедиктовой, нардепов подозревают в госизмене и покушению на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Россией Крыму.