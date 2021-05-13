У справі Медведчука повідомили суму застави, яку проситиме слідство, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n154538-u-spravi-medvedchuka-povidomyly-sumu-zastavy-yaku-prosytyme-slidstvo.html

Ракурс

У справі Віктора Медведчука Печерський суд Києва сьогодні обиратиме запобіжний захід нардепу ОПЗЖ. Засідання розпочнеться о 13.00.

Про це повідомили у соцмережах адвокат Медведчука, а також його соратник Ренат Кузьмін.

Як розповів «Суспільному» адвокат кума Путіна Богдан Коваль, сторона обвинувачення просить взяти Медведчука під варту або призначити заставу у 300 млн грн.

12 травня Медведчук приходив в Офіс генпрокурора, де ознайомився із підозрою. Він заявив, що готовий до будь-якого розвитку подій, навіть арешту.

11 травня СБУ провела обшуки у будинку, де мешкає нардеп від фракції партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук разом із дружиною. Згодом генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру у державній зраді Медведчуку і Козаку.

За словами Венедіктової, нардепів підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Росією Криму.