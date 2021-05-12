Готовий до арешту — Медведчук прибув на допит, скріншот відео

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Ракурс

Нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук 12 травня прибув в Офіс генпрокурора. Йому мають вручити підозру у державній зраді. Підтримати кума Путіна прийшли і його однопартійці. Серед них — Вадим Рабінович та Ілля Кива.

Медведчук заявив про тиск, відкидає усі звинувачення, заявив і про готовність до будь-якого сценарію і не боїться нічого, навіть арешту.

Я не можу коментувати з приводу якихось родовищ, тим більше з приводу передачі інформації тому, що я це підозру не читав, мені її не вручали. Я не готовий сьогодні розмовляти з приводу того, що мені намагаються вручити або що намагається зробити Генеральна прокуратура. Я це оцінюю як дії порядку політичних репресій і незаконного кримінального переслідування мене, з приводу яких пан Зеленський погрожував ще у 2019 році. Ось вони поступово реалізуються через правоохоронну систему, — заявив Медведчук перед допитом.

По суті підозри Медведчук говорити відмовився, оскільки, мовляв, йому її не вручено. Він повідомив, що до кінця тижня планував бути на відпочинку в сусідній області, але з дружиною сьогодні повернувся у Київ.

Я не буду ховатися, готовий захищатися, бо не відчуваю ні в чому своєї провини. Це тиск на політика, який не підходить владі. Я не знаю про родовище, про яке говорили вчора на брифінгу, — сказав нардеп і додав, що зустріч генпрокурора і голови СБУ є тиском на слідство, а «те, що він почув, поки не вміщується у мозок».



Медведчук підтвердив, що знайомий із Дмитром Козаком, нібито фрагменти розмов з яким демонстрували на брифінгу Венедіктова та Баканов. Утім, нардеп сказав, що «з Дмитром Козаком нарізні теми спілкувався».

Голові політичної ради партії «Опозиційна платформа — За життя» 11 травня підписали підозру за трьома епізодами. За словами генпрокурора Ірина Венедіктової, його і Тараса Козака підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Росією Криму.