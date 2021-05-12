Готов к аресту — Медведчук прибыл на допрос, скриншот видео

https://racurs.ua/n154509-gotov-k-arestu-medvedchuk-pribyl-na-dopros-video.html

Ракурс

Нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук 12 мая прибыл в Офис генпрокурора. Ему должны вручить подозрение в государственной измене. Поддержать кума Путина пришли и его однопартийцы. Среди них — Вадим Рабинович и Илья Кива.

Медведчук заявил о давлении, отвергает все обвинения. Он готов к любому сценарию и не боится ничего, даже ареста.

Я не могу комментировать по поводу каких-то месторождений, тем более по поводу передачи информации потому, что я это подозрение не читал, мне его не вручали. Я не готов сегодня говорить по поводу того, что мне пытаются вручить или что пытается сделать Генеральная прокуратура. Я это оцениваю как политические репрессии и незаконное уголовное преследование, по поводу которого господин Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему, — заявил Медведчук перед допросом.

По сути подозрения Медведчук говорить отказался, поскольку его еще не вручили. Он сообщил, что до конца недели планировал быть на отдыхе в соседней области, но с женой сегодня вернулся в Киев.

Я не буду прятаться, готов защищаться, потому что не чувствую ни в чем своей вины. Это давление на политика, который не подходит власти. Я не знаю о месторождении, о котором говорили вчера на брифинге, — сказал нардеп и добавил, что встреча генпрокурора и председателя СБУ со СМИ являются давлением на следствие.

Медведчук подтвердил, что знаком с Дмитрием Козаком, возможные фрагменты разговоров с которым демонстрировали на брифинге Венедиктова и Баканов. Впрочем, нардеп сказал, что «с Козаком на разные темы общался».

Главе политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» 11 мая подписали подозрение по трем эпизодам. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, его и Тараса Козака подозревают в госизмене и покушению на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Россией Крыму.