Китайскую COVID-вакцину расхвалили в Индонезии, ее купила и Украина

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В мире продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Governo do Estado de São Paulo
Китайскую COVID-вакцину расхвалили в Индонезии, ее купила и Украинаhttps://racurs.ua/n154508-kitayskuu-covid-vakcinu-rashvalili-v-indonezii-ee-kupila-i-ukraina.htmlРакурс
Вакцина от коронавируса CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac, является одной из вакцин, которые закупает Украина.
Проведенное недавно в Индонезии испытание показало, что эта вакцина является достаточно эффективной в реальных условиях, сообщает агентство Bloomberg.
С января по март Министерство здравоохранения Индонезии следило за 128 тыс. 290 медработниками в столице страны городе Джакарта.
Оказалось, что вакцина Sinovac защитила 98% из них от летального исхода и 96% - от госпитализации уже спустя семь дней после введения второй дозы.
Кроме того, 94% были защищены от симптоматической инфекции.
Ранее министр здравоохранения страны Буде Гунади Садикин сообщил о результатах менее масштабного исследования, в котором наблюдали за 25,3 тыс. человек. В этой группе защита вакцины от летальных случаев достигла 100%.
Не уточняется, против какого именно штамма коронавируса препарат CoronaVac показал такую эффективность.
Напомним, Украина законтрактовала 1,9 млн доз препарата CoronaVac. Партия из 500 тыс. доз этой вакцины прибыла 9 мая.
Источник: Bloomberg
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