Китайскую COVID-вакцину расхвалили в Индонезии, ее купила и Украина

В мире продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Governo do Estado de São Paulo

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Вакцина от коронавируса CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac, является одной из вакцин, которые закупает Украина.

Проведенное недавно в Индонезии испытание показало, что эта вакцина является достаточно эффективной в реальных условиях, сообщает агентство Bloomberg.

С января по март Министерство здравоохранения Индонезии следило за 128 тыс. 290 медработниками в столице страны городе Джакарта.

Оказалось, что вакцина Sinovac защитила 98% из них от летального исхода и 96% - от госпитализации уже спустя семь дней после введения второй дозы.

Кроме того, 94% были защищены от симптоматической инфекции.

Ранее министр здравоохранения страны Буде Гунади Садикин сообщил о результатах менее масштабного исследования, в котором наблюдали за 25,3 тыс. человек. В этой группе защита вакцины от летальных случаев достигла 100%.

Не уточняется, против какого именно штамма коронавируса препарат CoronaVac показал такую ​​эффективность.

Напомним, Украина законтрактовала 1,9 млн доз препарата CoronaVac. Партия из 500 тыс. доз этой вакцины прибыла 9 мая.

Источник: Bloomberg