СБУ и налоговая передадут расследования экономических преступлений новому органу

https://racurs.ua/n154507-sbu-i-nalogovaya-peredadut-rassledovanie-ekonomicheskih-prestupleniy-novomu-organu.html

Ракурс

Экономические преступления в Украине отныне будет расследовать Бюро экономической безопасности. Соответствующее постановление принял 12 мая Кабмин. Бюро получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

Бюро экономической безопасности получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, в том числе будет проводить оперативную работу, которой раньше занимались силовики.

Это будет не столько силовая, сколько аналитическая структура со статусом центрального органа исполнительной власти. Она будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики, — пообещал на заседании правительства глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Он также назвал создание Бюро экономической безопасности одним из шагов на пути ликвидации налоговой милиции.

Сегодня Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности провел специальное открытое заседание, на котором рассматривался вопрос об отборе представителя Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины.

Документы в правоохранительный комитет подали семь человек, в том числе бывшие народные депутаты, в частности Надежда Савченко.

Во время рейтингового голосования депутаты в основном воздерживались от голосования. Победителем гонки стал Алексей Ушаков, набрал девять голосов в рейтинговом голосовании и 12 в результативном.

Напомним, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3087-д «О Бюро экономической безопасности Украины». Менять директора Бюро экономической безопасности будут каждые пять лет.

После начала функционирования Бюро экономической безопасности прокуроры в течение двух месяцев должны принять решение о передаче уголовных производств, подследственные новому органу, в Бюро для проведения дальнейшего расследования.