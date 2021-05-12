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Ракурс
СБУ и налоговая передадут расследования экономических преступлений новому органу

СБУ и налоговая передадут расследование экономических преступлений новому органу

12 мая 2021, 16:00
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Экономические преступления в Украине отныне будет расследовать Бюро экономической безопасности. Соответствующее постановление принял 12 мая Кабмин. Бюро получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

Бюро экономической безопасности получит соответствующие полномочия Службы безопасности и налоговой милиции, в том числе будет проводить оперативную работу, которой раньше занимались силовики.

Это будет не столько силовая, сколько аналитическая структура со статусом центрального органа исполнительной власти. Она будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики, — пообещал на заседании правительства глава Кабмина Денис Шмыгаль.

Он также назвал создание Бюро экономической безопасности одним из шагов на пути ликвидации налоговой милиции.

Бюро экономической безопасности, данные — Слуга народа

Сегодня Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности провел специальное открытое заседание, на котором рассматривался вопрос об отборе представителя Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности Украины.

Бюро экономической безопасности, данные — Слуга народа

Документы в правоохранительный комитет подали семь человек, в том числе бывшие народные депутаты, в частности Надежда Савченко.

Во время рейтингового голосования депутаты в основном воздерживались от голосования. Победителем гонки стал Алексей Ушаков, набрал девять голосов в рейтинговом голосовании и 12 в результативном.

Бюро экономической безопасности, данные — Слуга народа


Напомним, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3087-д «О Бюро экономической безопасности Украины». Менять директора Бюро экономической безопасности будут каждые пять лет.

После начала функционирования Бюро экономической безопасности прокуроры в течение двух месяцев должны принять решение о передаче уголовных производств, подследственные новому органу, в Бюро для проведения дальнейшего расследования.

Источник: Ракурс


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