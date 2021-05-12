СБУ та податкова передадуть розслідування економічних злочинів новому органу

https://racurs.ua/ua/n154507-sbu-ta-podatkova-peredadut-rozsliduvannya-ekonomichnyh-zlochyniv-novomu-organu.html

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Економічні злочини в Україні віднині розслідуватиме Бюро економічної безпеки. Відповідну постанову ухвалив 12 травня Кабмін. Бюро отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатись усіма злочинами у сфері економіки.

Бюро економічної безпеки отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, в тому числі буде проводити оперативну роботу, якою раніше займалися силовики.

Це буде не стільки силова, скільки аналітична структура зі статусом центрального органу виконавчої влади. Вона буде займатися усіма злочинами у сфері економіки, — пообіцяв на засіданні уряду очільник Кабміну Денис Шмигаль.

Він також назвав створення Бюро економічної безпеки одним з кроків на шляху ліквідації податкової міліції.

Сьогодні Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності провів спеціальне відкрите засідання, на якому розглядалося питання про відбір представника Верховної Ради до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки України.

Документи у правоохоронний комітет подали семеро осіб, в тому числі колишні народні депутати, зокрема Надія Савченко.

Під час рейтингового голосування депутати здебільшого утримувалися від голосування. Переможцем перегонів став Олексій Ушаков, який набрав 9 голосів у рейтинговому голосуванні та 12 у результативному.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект № 3087-д «Про Бюро економічної безпеки України». Змінювати директора Бюро економічної безпеки будуть кожні п’ять років.

Після початку функціонування Бюро економічної безпеки, прокурори протягом двох місяців повинні ухвалити рішення про передачу кримінальних проваджень, які підслідні новому органу, в Бюро для проведення подальшого розслідування.