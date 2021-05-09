В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, фото: Agência Brasília

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Вакцинация от коронавируса в Украине началась во второй половине февраля. В настоящее время привиты уже более 862 тыс. человек, из них все две необходимые дозы вакцины получили 446 человек.

В столичном аэропорту «Борисполь» сегодня, 9 мая, вечером приземлился самолет, который привез еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В целом у нас законтрактованы 1,9 млн этой вакцины, из которых 1,215 млн Украина уже получила, — отметил Степанов.

Вакцину CoronaVac в Украине зарегистрировали 9 марта 2021 года. 25 марта в Украину поступили 215 тыс. доз этой вакцины, 10 апреля — еще 200 тыс. доз.

25 марта 2021 года Украина получила 215 тыс. доз вакцины Sinovac (CoronaVac), а 10 апреля госпредприятие «Медицинские закупки Украины» приняло 200 тыс. доз.

Еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac доставили в Украину 30 апреля.

Напомним, Министерство здравоохранения недавно анонсировало мониторинговые визиты для анализа вакцинальной кампании в областях.