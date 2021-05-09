В Україні триває вакцинація від коронавірусу, фото: Agência Brasília

https://racurs.ua/ua/n154389-sche-500-tys-doz-vakcyny-vid-koronavirusu-prybuly-do-ukrayiny-stepanov.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у другій половині лютого. Наразі щеплено вже понад 862 тис. осіб, з них усі дві необхідні дози вакцини отримали 446 осіб.

У столичному аеропорту «Бориспіль» сьогодні, 9 травня, ввечері приземлився літак, який привіз ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Загалом у нас законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже Україна отримала, — зазначив Степанов.

Вакцину CoronaVac в Україні зареєстрували 9 березня 2021 року. 25 березня до України надійшло 215 тис. доз цієї вакцини, 10 квітня — ще 200 тис. доз.

25 березня 2021 року Україна отримала 215 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac), а 10 квітня держпідприємство «Медичні закупівлі України» прийняло 200 тис. доз.

Ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac було доставлено в України 30 квітня.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я нещодавно анонсувало моніторингові візити для аналізу вакцинальної кампанії в областях.