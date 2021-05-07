Їдуть ревізори — вакцинальні візити в регіони готують в Степанова. Фото: kovelrada

https://racurs.ua/ua/n154313-yidut-revizory-vakcynalni-vizyty-v-regiony-gotuut-v-stepanova.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) анонсувало моніторингові візити для аналізу вакцинальної кампанії в областях.

З наступного тижня розпочнуться моніторингові візити в області України, мета яких — проаналізувати стан проведення вакцинальної кампанії проти коронавірусної хвороби, — повідомив на брифінгу 7 травня головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він запевнив, що МОЗ розгляне кожен конкретний випадок порушення алгоритмів, які визначені для вакцинальної кампанії.

Також регіонам будуть надані практичні поради, як оптимізувати процес вакцинації відповідно до сучасних світових стандартів.

Нагадаємо, за минулу добу, 6 травня, щеплення від коронавірусу отримали 37 тис. 967 людей. Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 821 тис. 770 осіб, лише 428 українців отримали дві дози вакцини.

Підхопили коронавірус за минулу добу 8 тис. 404 людей. На жаль, хвороба забрала життя 379 українців.