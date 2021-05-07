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Ракурс
Без "червоних" зон — із жорсткого карантину виводять останню область

Без «червоних» зон — із жорсткого карантину виводять останню область

7 тра 2021, 09:46
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Україна повністю виходить із «червоної» зони коронавірусного карантину. Влада готується вивести із локдауну і Сумську область.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 7 травня повідомив, що зробити це дозволяють показники регіону. МОЗ рекомендуватиме держкомісії сьогодні ухвалити рішення про виведення Сумщини із найбільш жорсткої зони карантину. Цей регіон стане останнім в Україні, який залишить «червону» зону.

Ляшко повідомив, що всього під час третьої COVID-хвилі в «червоній» зоні карантину побували 14 регіонів України, середній термін перебування області в ній становив 37 днів.

Швидше за інших впоралася з погіршенням епідситуації Полтавська область, яка знаходилася в жорстких обмеженнях 22 дні. Найдовше вони діяли в Житомирській (63 дні) і Чернівецькій (52 дні) областях, — повідомив Ляшко.

Дані МОЗ свідчать, що в Україні станом на 7 травня лише у двох областях перевищені показники по коронавірусу. Так, в Донецькій і Черкаській областях трохи вище норми коефіцієнт виявлення випадків інфікування.


Від 7 травня «червону» зону покинули Запорізька і Полтавська області. Ці області перейшли в «жовту» зону, скасувавши заборони на роботу ТРЦ, кафе, ресторанів, ринків.

Джерело: Ракурс


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