Без "червоних" зон — із жорсткого карантину виводять останню область

https://racurs.ua/ua/n154299-bez-chervonyh-zon-iz-jorstkogo-karantynu-vyvodyat-ostannu-oblast.html

Ракурс

Україна повністю виходить із «червоної» зони коронавірусного карантину. Влада готується вивести із локдауну і Сумську область.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 7 травня повідомив, що зробити це дозволяють показники регіону. МОЗ рекомендуватиме держкомісії сьогодні ухвалити рішення про виведення Сумщини із найбільш жорсткої зони карантину. Цей регіон стане останнім в Україні, який залишить «червону» зону.

Ляшко повідомив, що всього під час третьої COVID-хвилі в «червоній» зоні карантину побували 14 регіонів України, середній термін перебування області в ній становив 37 днів.

Швидше за інших впоралася з погіршенням епідситуації Полтавська область, яка знаходилася в жорстких обмеженнях 22 дні. Найдовше вони діяли в Житомирській (63 дні) і Чернівецькій (52 дні) областях, — повідомив Ляшко.

Дані МОЗ свідчать, що в Україні станом на 7 травня лише у двох областях перевищені показники по коронавірусу. Так, в Донецькій і Черкаській областях трохи вище норми коефіцієнт виявлення випадків інфікування.