Шестикласниця у США відкрила стрілянину в школі, є постраждалі. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n154298-shestyklasnycya-u-ssha-vidkryla-strilyanynu-v-shkoli-ie-postrajdali.html

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Американська школярка відкрила вогонь з вогнепальної зброї у місті Рігбі, штат Айдахо. В результаті постраждали двоє дітей та один дорослий.

Шестикласниця вийняла зі свого рюкзака пістолет та поранила двох дітей у шкільному коридорі. Після цього вона вийшла на вулицю і вистрілила в дорослого чоловіка, пише ABC News.

Зрештою дівчинку обеззброїв учитель і утримував її до прибуття поліції. Дорослому надали медичну допомогу та виписали з лікарні. Діти залишаються в медзакладі, їм може знадобитися операція.

Мотив стрілянини наразі невідомий, ім’я учениці не розголошують. У поліції кажуть, що не знають, де дитина взяла пістолет. Зараз дівчинка знаходиться під вартою.

Прокурор округу Джефферсон Марк Тейлор повідомив журналістам, що як тільки розслідування буде завершене, його офіс висуне «відповідні» звинувачення, можливо, щодо замаху на вбивство.

Нагадаємо, перестрілка у нетрях Ріо-де-Жанейро забрала 25 життів, зокрема й поліцейського. Так завершився рейд поліції на банду наркоторговців у четвер, 6 травня. Підозрювані намагалися втекти дахами будинків, коли поліція прибула на територію нетрів на бронетранспортерах та у супроводі гелікоптерів.

Джерело: ABC News