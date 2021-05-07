Фейсбук забанив ботоферми «Слуги народу» і Гройсмана

Facebook забанив ботоферми «Слуги народу» і Гройсмана, фото — 4 влада

https://racurs.ua/ua/n154297-feysbuk-zabanyv-botofermy-slugy-narodu-i-groysmana.html

Ракурс

Фейсбук оголосив, що видалив сторінки ботоферм, пов’язаних з українською політикою, наприклад, партією «Слуга народу», які освоїли 210 тис. дол. Сторінки маскувалися під новинні, багато вряди годи змінювали назви.

Акаунти велися українською та російською мовами, в них порушувалися теми корупції, політики, також зустрічалася сатира з приводу пандемії коронавірусу, схвальні висловлювання про партію «Слуга народу» і уряд України, критика опозиційних партій і політиків.

Фейсбук наводить декілька таких прикладів у своєму повідомленні.

Facebook, використовуючи допомогу від ФБР, провів віртуальну облаву і закрив 477 акаунтів, 363 сторінки, 35 груп і 29 Інстаграм-акаунтів.

Крім зв’язку ботоферм з партією «Слуга народу», встановлено роботу ботоферм політконсультантів екс-прем'єра Володимира Гройсмана та Олега Кулініча. У звіті (він дуже об'ємний) стверджується, що об'єктами атак були Петро Порошенко і Віталій Кличко.

Підставою для видалення назвали «скоординовану неавтентичну поведінку». Це поняття у Facebook тлумачать як «скоординовані зусилля для маніпулювання публічними дебатами задля стратегічної мети, де фальшиві акаунти є основними для операції».