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Ракурс
Фейсбук забанил ботофермы «Слуги народа» и Гройсмана, фото — 4 влада

Фейсбук забанил ботофермы «Слуги народа» и Гройсмана

7 мая 2021, 09:23
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Фейсбук объявил, что удалил страницу ботоферм, связанных с украинской политикой, например, партией «Слуга народа», которые освоили 210 тыс. долл. Страницы маскировались под новостные, многие часто меняли названия.

Аккаунты велись на русском и украинском языках, в них затрагивались темы коррупции, политики, также встречалась сатира по поводу пандемии коронавируса, положительные высказывания о партии «Слуга народа» и правительстве Украины, критика оппозиционных партий и политиков.

Фейсбук приводит несколько таких примеров в своем сообщении.

Facebook, используя помощь от ФБР, провел виртуальную облаву и закрыл 477 аккаунтов, 363 страницы, 35 групп и 29 Инстаграм-аккаунтов.

Кроме связи ботоферм с партией «Слуга народа», установлена деятельность ботоферм политконсультантов экс-премьера Владимира Гройсмана и Олега Кулинича. В отчете (он очень объемный) утверждается, что объектами атак были Петр Порошенко и Виталий Кличко.

Основанием для удаления назвали «скоординированное неаутентичное поведение». Это понятие в Facebook понимается как «скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели, где фальшивые аккаунты являются основными для операции».


Основываясь на сообщении ФБР, мы начали изучать и раскрывать эту ориентированную на Украину деятельность, которую мы приписали юридическим и физическим лицам, находящимся под санкциями Министерства финансов США — Андрею Деркачу, Петру Журавлю и связанным с Begemot-linked media личностям, а также политическим консультантам, которые связаны с Владимиром Гройсманом и Олегом Кулиничем, — отметили в Фейсбук.

Источник: Ракурс


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