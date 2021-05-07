Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n154296-koronavirus-unes-jizni-379-ukraincev-za-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 6 мая, подхватили 8 тыс. 404 человек. К сожалению, болезнь унесла жизни 379 украинцев.

Заболели 353 ребенка и 185 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 3 тыс. 80 человек;

выздоровело — 19 тыс. 453 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 94 тыс. 479 (в том числе методом ПЦР — 39 тыс. 748, методом ИФА — 14 тыс. 177).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 105 тыс. 428 человек;

выздоровело — 1 млн 731 тыс. 162 человека;

летальных исходов — 45 тыс. 830;

проведения ПЦР-тестов — 9 млн 594 тыс. 857.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), Киеве (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

Также за сутки прививки от коронавируса получили 37 тыс. 967 человек. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привито 821 тыс. 770 человек, только 428 украинцев получили две дозы вакцины.

Напомним, по словам врача Ольги Богомолец, новая мутация коронавируса, против которой не будет действовать коллективный иммунитет, появится в Украине осенью 2021 года.