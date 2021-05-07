На Донбассе оккупанты убили двух украинских воинов

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Ракурс

Война на Донбассе продолжается, российские наемники 6 мая убили еще двух воинов ВСУ.

Одним из погибших оказался 37-летний Дмитрий Товчигречка из Кривого Рога. Он получил осколочные ранения в результате обстрелов из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе 93 бригады.

Мужчина был пехотинцем 93 бригады, погиб в праздник Дня пехоты в районе поселка Новотроицкое Донецкой области.

Был призван на службу в январе 2021 года. Для него это была первая ротация. В воина остались жена и двое маленьких детей.

Еще один боец погиб в результате огнестрельного пулевого ранения в районе поселка Пески под Донецком, сообщили в пресс-службе оперативно-тактической группировки «Восток».

По данным «Новинарні», военный принадлежал к 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открыли огонь в ответ. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и представитель Госдепа Нед Прайс нашли способ заставить Россию прекратить агрессию на Донбассе и вернуть Крым. Они заявили, что нужно продолжать оказывать давление на Россию и заставить ее выполнять свои обязательства.