На Донбасі окупанти вбили двох українських воїнів. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n154295-na-donbasi-okupanty-vbyly-dvoh-ukrayinskyh-voyiniv-foto.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває, російські найманці 6 травня вбили ще двох воїнів ЗСУ.

Одним із загиблих виявився 37-річний Дмитро Товчигречка з Кривого Рогу. Він отримав уламкові поранення внаслідок обстрілів з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. Про це повідомили в прес-службі 93 бригади.

Чоловік був піхотинцем 93 бригади, загинув у свято Дня піхоти в районі селища Новотроїцьке на Донеччині.

Був призваний на службу в січні 2021 року. Для нього це була перша ротація. У воїна залишилися дружина і двоє маленьких дітей.

Ще один боєць загинув внаслідок вогнепального кульового поранення в районі селища Піски, що під Донецьком, повідомили в прес-службі оперативно-тактичного угрупування «Схід». Імені загиблого наразі не називають.

За даними «Новинарні», військовий належав до 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен та речник Держдепу Нед Прайс знайшли спосіб змусити Росію припинити агресію на Донбасі та повернути Крим. Вони заявили, що потрібно продовжувати чинити тиск на Росію та примусити її до виконання своїх зобов’язань.