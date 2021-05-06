7 травня свято Євсевія і Всесвітній день паролів

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7 травня відзначають Всесвітній день паролів. Це свято припадає на перший четвер травня. Також 7 травня вшановують сиріт СНІДу з метою підвищення інформованості громадськості про тяжке становище дітей-сиріт.

7 травня — 127-й день року в григоріанському календарі. До кінця року залишається 238 днів.

Іменини 7 травня

День ангела сьогодні святкують Олексій, Валентин, Єлизавета, Інокентій, Овсій, Йосип, Леонтій, Микола, Сава, Сергій, Сусанна, Фома.

Православна церква 7 травня вшановує пам’ять святих мучеників Євсевія, Сави, Єлизавети і 40 інших. Святого Євсевія вважали покровителем польових робіт. 7 травня проводилися обряди, які були покликані пробудити землю. Про мученика Евсевія відомо вкрай мало. Відомо, що він був присутній при муках Георгія Переможця. Разом із ще 40 особами він став свідком страждань великомученика і непохитності його віри.

У народі стверджували, що на Євсевія всіх гне до землі. У давнину, якщо на початку травня стояла хороша погода, селяни не поспішали радіти. Вони знали, що після Євсевія може бути ще 12 днів морозів.

Прикмети 7 травня

Багато комарів — гарна ознака до багатого врожаю вівса;

Якщо ввечері зоря жовтого кольору — дощів не чекайте;

Навколо зірок чорні або білі віночки — до дощу;

Промені сонця темніють — до грози;

Береза розпустилася, з верби та лози летить пух — час сіяти овес.

Що можна робити 7 травня

День потрібно провести без гучних криків та конфліктів.

Цього дня заведено прибирати в будинку та на подвір’ї.

Слухайте свій власний голос та інтуїцію, не поспішайте з висновками і рішеннями.

Що не можна робити 7 травня