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7 мая праздник Евсевия и Всемирный день паролей
7 мая праздник Евсевия и Всемирный день паролейhttps://racurs.ua/n154294-7-maya-prazdnik-evseviya-i-vsemirnyy-den-paroley.htmlРакурс
7 мая отмечают Всемирный день паролей. Этот праздник приходится на первый четверг мая. Также 7 мая чествуют сирот СПИДа с целью повышения информированности общественности о бедственном положении детей-сирот.
7 мая — 127-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 238 дней.
Именины 7 мая
День ангела сегодня празднуют Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Сусанна, Фома.
Православная церковь 7 мая чтит память святых мучеников Евсевия, Саввы, Елизаветы и 40 других. Святого Евсевия считали покровителем полевых работ. 7 мая проводились обряды, которые были призваны пробудить землю. О мученике Евсевии известно крайне мало. Он присутствовал при муках Георгия Победоносца. Вместе с еще 40 людьми он стал свидетелем страданий великомученика и непоколебимости его веры.
В народе утверждали, что на Евсевия всех гнет к земле. В древности, если в начале мая стояла хорошая погода, селяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсевия может быть еще 12 дней морозов.
Приметы 7 мая
Много комаров — хороший признак к богатому урожаю овса;
Если вечером звезда желтого цвета — дождей не ждите;
Вокруг звезд черные или белые венчики — к дождю;
Лучи солнца темнеют — к грозе;
Береза распустилась, ива и лоза пускает пух — время сеять овес.
Что можно делать 7 мая
Этот день нужно провести без громких криков и конфликтов.
Сегодня принято убирать в доме и во дворе.
Слушайте свой собственный голос и интуицию, не спешите с выводами и решениями.
Что нельзя делать 7 мая
Сны с 6 на 7 мая осуществятся не скоро. Рассказывать их никому нельзя.
В этот день нежелательно выяснять отношения на работе и дома.
Сегодня лучше не собирать травы, они не будут лечебными.
Нельзя ссориться, чтобы не огорчать души мертвых близких.
Нельзя пить алкоголь на кладбище и во время поминок.
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