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Ракурс
7 мая праздник Евсевия и Всемирный день паролей

7 мая праздник Евсевия и Всемирный день паролей

6 мая 2021, 22:53
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7 мая отмечают Всемирный день паролей. Этот праздник приходится на первый четверг мая. Также 7 мая чествуют сирот СПИДа с целью повышения информированности общественности о бедственном положении детей-сирот.

7 мая — 127-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 238 дней.

Именины 7 мая

День ангела сегодня празднуют Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Сусанна, Фома.

Православная церковь 7 мая чтит память святых мучеников Евсевия, Саввы, Елизаветы и 40 других. Святого Евсевия считали покровителем полевых работ. 7 мая проводились обряды, которые были призваны пробудить землю. О мученике Евсевии известно крайне мало. Он присутствовал при муках Георгия Победоносца. Вместе с еще 40 людьми он стал свидетелем страданий великомученика и непоколебимости его веры.

В народе утверждали, что на Евсевия всех гнет к земле. В древности, если в начале мая стояла хорошая погода, селяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсевия может быть еще 12 дней морозов.

Приметы 7 мая

  • Много комаров — хороший признак к богатому урожаю овса;

  • Если вечером звезда желтого цвета — дождей не ждите;

  • Вокруг звезд черные или белые венчики — к дождю;

  • Лучи солнца темнеют — к грозе;

  • Береза распустилась, ива и лоза пускает пух — время сеять овес.

Что можно делать 7 мая

  • Этот день нужно провести без громких криков и конфликтов.

  • Сегодня принято убирать в доме и во дворе.

  • Слушайте свой собственный голос и интуицию, не спешите с выводами и решениями.

Что нельзя делать 7 мая

  • Сны с 6 на 7 мая осуществятся не скоро. Рассказывать их никому нельзя.

  • В этот день нежелательно выяснять отношения на работе и дома.

  • Сегодня лучше не собирать травы, они не будут лечебными.

  • Нельзя ссориться, чтобы не огорчать души мертвых близких.


  • Нельзя пить алкоголь на кладбище и во время поминок.

Источник: Ракурс


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