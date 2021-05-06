7 мая праздник Евсевия и Всемирный день паролей

https://racurs.ua/n154294-7-maya-prazdnik-evseviya-i-vsemirnyy-den-paroley.html

Ракурс

7 мая отмечают Всемирный день паролей. Этот праздник приходится на первый четверг мая. Также 7 мая чествуют сирот СПИДа с целью повышения информированности общественности о бедственном положении детей-сирот.

7 мая — 127-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 238 дней.

Именины 7 мая

День ангела сегодня празднуют Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Сусанна, Фома.

Православная церковь 7 мая чтит память святых мучеников Евсевия, Саввы, Елизаветы и 40 других. Святого Евсевия считали покровителем полевых работ. 7 мая проводились обряды, которые были призваны пробудить землю. О мученике Евсевии известно крайне мало. Он присутствовал при муках Георгия Победоносца. Вместе с еще 40 людьми он стал свидетелем страданий великомученика и непоколебимости его веры.

В народе утверждали, что на Евсевия всех гнет к земле. В древности, если в начале мая стояла хорошая погода, селяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсевия может быть еще 12 дней морозов.

Приметы 7 мая

Много комаров — хороший признак к богатому урожаю овса;

Если вечером звезда желтого цвета — дождей не ждите;

Вокруг звезд черные или белые венчики — к дождю;

Лучи солнца темнеют — к грозе;

Береза распустилась, ива и лоза пускает пух — время сеять овес.

Что можно делать 7 мая

Этот день нужно провести без громких криков и конфликтов.

Сегодня принято убирать в доме и во дворе.

Слушайте свой собственный голос и интуицию, не спешите с выводами и решениями.

Что нельзя делать 7 мая