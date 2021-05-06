ЦИК сделал заявление об «экстраординарных» выборах Вирастюка

https://racurs.ua/n154293-cik-sdelal-zayavlenie-ob-ekstraordinarnyh-vyborah-virastuka.html

Ракурс

Довыборы в Верховную Раду в округе № 87 Ивано-Франковской области в ответ на решение Верховного суда, который не позволил признать победителем кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка, прокомментировала Центральная избирательная комиссия. Там сейчас ищут «оптимальные действия и решения», с помощью которых можно установить достоверные результаты волеизъявления.

Возникла экстраординарная ситуация, из которой однозначного юридического выхода нет, поэтому ЦИК осуществляет поиск оптимальных действий и решений, которые могут быть приняты с целью установления достоверных результатов выборов, — отмечают в комиссии.

Верховный суд 1 мая признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в одномандатном избирательном округе № 87, а также признал противоправным и отменил протокол ЦИК о признании победителем на этих выборах Вирастюка.

Напомним, 28 марта в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Раду. Голоса в ОИК считали «под наблюдением» СБУ, там также дежурила делегация политсилы Владимира Зеленского. 4 апреля на округе № 87 завершился подсчет голосов — Вирастюк обошел своего главного конкурента Александра Шевченко на 749 голосов — 31,25% против 29,69%. Наблюдатели заявляли о нарушениях во время волеизъявления и подсчета голосов.

22 апреля ЦИК официально признал Вирастюка победителем, а Верховный суд отменил это решение.