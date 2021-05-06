ЦВК зробила заяву про “екстраординарні” вибори Вірастюка

https://racurs.ua/ua/n154293-cvk-zrobyla-zayavu-pro-ekstraordynarni-vybory-virastuka.html

Ракурс

Довибори у Верховну Раду в окрузі № 87 Івано-Франківщини у відповідь на рішення Верховного суду, який не дозволив визнати переможцем кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка, прокоментувала Центральна виборча комісія. Там зараз шукають «найоптимальніші дії та рішення», за допомогою яких можна встановити достовірні результати волевиявлення.

Виникла екстраординарна ситуація, за якої однозначного юридичного виходу немає, тому ЦВК здійснює пошук найоптимальніших дій та рішень, які можуть бути вжиті з метою встановлення достовірних результатів виборів, — зазначають у комісії.

Верховний суд 1 травня визнав протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в одномандатному виборчому окрузі № 87, а також визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про визнання переможцем на цих виборах Вірастюка.

Нагадаємо, 28 березня в Івано-Франківській області відбулися довибори у Раду. Голоси в ОВК рахували «під наглядом» СБУ, там також чергувала делегація політсили Володимира Зеленського. 4 квітня на окрузі № 87 завершився підрахунок голосів — Вірастюк обійшов свого головного конкурента Олександра Шевченка на 749 голосів — 31,25% проти 29,69%. Спостерігачі заявляли про порушення під час волевиявлення та підрахунку голосів.

22 квітня ЦВК офіційно визнала Вірастюка переможцем, а Верховний суд скасував це рішення.