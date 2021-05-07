Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n154296-koronavirus-zabrav-jyttya-379-ukrayinciv-za-dobu-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 6 травня, підхопили 8 тис. 404 людей. На жаль, хвороба забрала життя 379 українців.

Захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 3 тис. 80 осіб;

одужало — 19 тис. 453 особи;

здійснено тестувань — 94 тис. 479 (зокрема методом ПЛР — 39 тис. 748, методом ІФА — 14 тис. 177).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 105 тис. 428 осіб;

одужало — 1 млн 731 тис. 162 особи;

летальних випадків — 45 тис. 830;

проведено ПЛР-тестувань — 9 млн 594 тис. 857.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), Києві (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

Також за добу щеплення від коронавірусу отримали 37 тис. 967 людей. Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 821 тис. 770 осіб, лише 428 українців отримали дві дози вакцини.

Нагадаємо, за словами лікаря Ольги Богомолець, нова мутація коронавірусу, проти якої не діятиме колективний імунітет, з’явиться в Україні восени 2021 року.